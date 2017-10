HEERENVEEN – Dirk Tuithof van MAIN Energie schenkt koffie bij de koffieplantage !

Op vrijdag 6 en donderdag 7 oktober organiseert de Koffieplantage de demodagen! Deze specialist op het gebied van koffie en thee zal tijdens deze dagen bezoekers trakteren op diverse smaken koffie en thee tijdens de proeverij.

Ook worden diverse Espressomachines getoond. Voor echte koffie en theeliefhebbers een mooie gelegenheid nieuwe smaken en kennis op te doen!

Om bezoekers extra te belonen worden er ook bij aanschaf van Espressomachines accessoires tot wel €199,- cadeau gegeven.

De koffieplantage doet het liefst persoonlijk zaken, daardoor zijn zij zeer hecht met hun klanten en leveranciers. Daarom organiseert de Koffieplantage deze evenementen samen met haar partners. Eén van de mede organisatoren is MAIN Energie. Zij doen meer dan alleen energie leveren en helpen hun klanten waar mogelijk met het bekender maken van hun onderneming. Tijdens de demodagen gaf MAIN accountmanager Dirk Tuithof ook enthousiast aan graag mee te helpen hier een succes van te maken.

Over de koffieplantage

Sinds 2011 is De Koffieplantage aan Pleinweg 8 in Heerenveen in Friesland dé speciaalzaak in koffie, thee, koffiemachines en meer… zoals chocolade, servies en cadeaus. Zij zijn exclusief dealer van het betrouwbare Zwitserse merk JURA espressomachines en verkopen ook andere bekende topmerken. Zij doen dit voor zowel zakelijk- als privégebruik.

De producten kunnen online worden besteld via de webshop, of gezellig langskomen en ‘live’ genieten van de overheerlijke koffie- en theegeuren en – smaken in onze winkel aan Pleinweg 8 in Heerenveen!

Met meer dan 15 verschillende soorten koffiemelanges en meer dan 200 soorten thee zijn zij inmiddels de grootste van Friesland zijn en behoren zij tot de grootste van Noord-Nederland.

