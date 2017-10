UNIS Flyers pakt draad op na valse start

HEERENVEEN/GELEEN Door de eerste twee duels in de bekercompetitie te winnen, toonde UNIS Flyers dat de forse teleurstelling van het verlies tegen Eaters Geleen om de Ron Berteling-schaal meer dan verwerkt was.

De grootste voldoening van het eerste echte speelweekeinde van dit nieuwe seizoen behaalde UNIS Flyers zondagavond in Geleen. Same time, same place, maar precies zeven dagen later dan de strijd om de Ron Berteling-schaal stond de ploeg van trainer Mike Nason weer op het ijs van Glanerbrook.

Dit keer was UNIS Flyers echt de bovenliggende partij. ,,Prima hoor, maar eigenlijk een week te laat’’, oordeelde Mike Nason met nog altijd een zure ondertoon. Hij had dinsdag op de training na de valse start van het seizoen al gezien dat het team zelf de draad goed oppakte.

,,We hadden een fysiek zware training staan en de groep was gretig, trainde uitstekend en wilde laten zien dat ze weten wat er moet gebeuren om beter te worden. Dat was voor ons als trainers een hele fijne constatering’’. bekende Nason.

Opvallend was dat UNIS Flyers in Geleen niet alleen op vrij eenvoudige wijze won, maar de vijf treffers in de met 5-2 gewonnen partij kwamen allen uit een powerplay. Tony Demelinne opende in de eerste periode de score.

Joey Geurts maakte in het begin van de tweede periode gelijk voor de ploeg van Andy Tenbult. Adam Bezak zette de Heerenveners nog voor het einde van de tweede periode weer op voorsprong en bracht in het laatste part ook weer in overtal de marge op twee goals; 1-3. Yan Turcotte was daarna ook nog twee keer succesvol in powerplay

Belangrijkste conclusie die Mike Nason kon trekken was dat het conditioneel met het team meer dan goed zit. ,,Zaterdagavond spelen, zondag een lange busreis en een wedstrijd spelen tegen een fitte ploeg die nog geen duel in de benen had. Als je dan het hele duel de bovenliggende partij bent, dan weet je dat het met de conditie prima is.’’

Dat bleek ook zaterdag al tegen Tilburg Trappers Toekomst Team. Uiteindelijk stapte UNIS Flyers met een 8-1 zege van het ijs. In de eerste twee periodes verzuimde de thuisploeg op het ijs van Thialf om al vroeg de partij in het slot te gooien. ,,De kansen afmaken, het net vinden, was wel een probleem. Maar dat komt wel goed, dat is nog scherpte die mist in het begin van een seizoen’’, vond Nason.

In de laatste periode liep de thuisploeg nog uit naar 8-1. Opvallend was het debuut in de hoofdmacht van keeper Jeff Honebeeke. De deze zomer van GIJS Groningen overgekomen opvolger van de naar Amerika vertrokken back up-goalie Jorrit Vos kreeg de voorkeur boven Sjoerd Idzenga. ,,Prachtig om in Thialf voor eigen publiek te debuteren’’, vond ‘man of the match’ Honebeeke.

Uiteindelijk was de start van de bekercompetitie prima. Vrijdag is de eerste wedstrijd in de competitie van de BeNe-League. Dan is het Toekomst Team van Tilburg Trappers in Stappegoor gastheer. Een dag later is er de eerste echte krachtmeting van het prille seizoen voor UNIS Flyers. In Thialf komt Belgisch kampioen Herentals op bezoek.

