NIGEL KENNEDY IN JUNI NAAR NEDERLAND: Acht hoogtepunten van Oranjewoud Festival 2018 bekendgemaakt

De Britse violist Nigel Kennedy komt begin juni 2018 voor het eerst sinds ruim tien jaar naar Nederland voor een optreden tijdens Oranjewoud Festival. Dit klassieke muziekfestival maakt deel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 die vandaag het jaarprogramma presenteerde. Andere musici die het Friese dorp Oranjewoud aandoen zijn onder meer de Franse cellist Jean-Guihen Queyras en de Italiaanse pianist Francesco Tristano. De Nederlandse violiste Noa Wildschut krijgt carte blanche.

Kennedy is te gast met zijn nieuwe Bach-programma dat komend voorjaar ook op cd verschijnt. Bach vormt naast ‘Kroniek van een digitaal tijdperk’ een van de hoofdthema’s van het festival. Artistiek leider Yoram Ish-Hurwitz: “Bachs muziek is als een DNA-streng vervlochten met de westerse muziekgeschiedenis van de afgelopen eeuwen maar is nog altijd zeer actueel. Het festivalprogramma laat dit onder andere zien met de wiskundige projecties in Tristano’s Goldberg City Variations en met de Duitse barokgroep Musica Sequenza die Bach mixt met elektronica.”

Noa Wildschut, die recentelijk in de belangstelling stond vanwege de verschijning van de documentaire A Family Quartet van Simonka de Jong en het uitkomen van haar debuut-cd bij Warner, is tijdens Oranjewoud Festival te horen in drie verschillende concerten: tijdens het openingsconcert als soliste in het tweede vioolconcert van Prokofjev met het Noord Nederlands Orkest, in een kamermuziekprogramma met onder andere celliste Quirine Viersen en pianist Enrico Pace en in een literair optreden met schrijfster Joke van Leeuwen en blokfluitiste Lucie Horsch.

Oranjewoud Festival vindt volgend jaar van 1 t/m 10 juni plaats. Het is een van de zestig projecten die tezamen het hoofdprogramma van de Culturele Hoofdstad van Europa vormen. Het overige festivalprogramma wordt medio januari bekendgemaakt.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.