Bij kringloopwinkel Hart in Friesland breekt het kerstseizoen aan

DRACHTEN: Bij Kringloopwinkel Hart in Friesland in Drachten beginnen de feestdagen nu al. Het mag dan pas begin oktober zijn en het weer is vooral herfstachtig. Dat weerhoudt de winkel echter niet om de kerstspullen in de schappen te zetten.

Ieder jaar in de eerste week van oktober staan personeel en vrijwilligers al voor zonsopkomst in de winkel en pakken kerstbomen, kerstballen en andere kerstdecoratie uit. Alles krijgt liefdevol een plek in de winkel. Zo ontstaat er niet alleen een heuse kerstafdeling in de kringloopwinkel. Als om 10 uur de deuren opengaan voor het winkelende publiek, hangt er ook een feestelijke sfeer.

Natuurlijk kun je je afvragen of dit niet erg vroeg is. Maar kijk eens goed om je heen. De eerste kerstliedjes waren alweer op de radio te horen. En ook andere winkels verkopen alweer pepernoten en chocoladeletters of kerstdecoraties. “Zodra de zomer voorbij is, leven mensen gewoon toe naar het volgende hoogtepunt van het jaar. En dat zijn ongetwijfeld de feestdagen in december.

Als je hierover nadenkt, dan kun je er eigenlijk niet vroeg genoeg bij zijn. Het zijn immers nog maar 84 dagen tot kerstmis”, aldus Jelmer Kooistra van kringloopwinkel Hart in Friesland.