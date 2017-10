Brandweer Heerenveen met oefening de wijk in

HEERENVEEN: Dinsdagavond hield brandweer Heerenveen een oefening in de wijk. De locatie was op het Breedpad in het centrum van Heerenveen. Voor deze avond waren de bewoners van de woningen en panden rondom de oefenlocatie uitgenodigd door brandweer Fryslân.

Rond half acht kwam dan ook de eerste brandweerwagen met loeiende sirene aan op de locatie. Al snel gevolgd door een hoogwerker van de brandweer. Er was brand uitgebroken in een studentenpand. Enkele personen worden vermist en de brandweer zet alles op alles voor de redding.

Het publiek kon met eigen ogen zien hoe de brandweer deze brandweerinzet doet. Remco Hoekstra van Brandveilig Leven geeft uitleg over de vakkundige inzet aan het aanwezige publiek. Met de hoogwerker wordt de eerste student gered en en de andere bewoners kunnen via de trap het pand verlaten.

Brandweer Fryslân organiseert geregeld oefening in de wijk. “Mensen kunnen meekijken en luisteren om te ervaren hoe het er aan toe gaat als er daadwerkelijk brand is. Tegelijk geven wij een stukje voorlichting aan mensen die hier belang bij hebben. Dit allemaal in het kader van het project Brandveilig Leven van brandweer Fryslân”: legt Anne de Jager van de brandweer uit.

©Foto Flitsnieuws.nl



