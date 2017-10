Culturele Hoofdstad van Europa 2018 lanceert programma

LEEUWARDEN – Onder grote publieke belangstelling is vanavond het programma van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 gepresenteerd. Op het Gouverneursplein in Leeuwarden werden toeschouwers en media breed geïnformeerd over de honderden programmaonderdelen die de agenda van Nederlands derde Culturele Hoofdstad van Europa bepalen.

De weersomstandigheden waren prima, de sfeer op het overvolle plein was zo mogelijk nog beter. Het volgepakte Gouverneursplein zag tal van uitbundige sneak previews uit het programma. Er waren optredens van onder meer slagwerkgroep Syncoop (Talant), Circus Saranti, Elske DeWall, het Pasveerkorps, Eric Vloeimans, Nynke Laverman en Opera Spanga. De presentatie werd gedaan door Sipke Jan Bousema en Tamara Schoppert. Omrop Fryslân televisie deed twee uur lang live verslag.

Informatie en kaartverkoop

De lancering van het programma ging dinsdag om 18.00 uur gelijk op met de presentatie van een programmakrant en –magazine en een nieuwe vormgeving. De krant wordt in een oplage van 1.100.000 exemplaren verspreid in Fryslân, Drenthe, Groningen en de Noordoostpolder. Op het plein werd het magazine, onder het genot van een warme kop snert, alvast uitgedeeld.

Het programma is ook op 2018.nl te vinden. De iepen mienskipsinitiatieven, veelal de plannen die door de Friezen zelf zijn bedacht en uitgevoerd, krijgen de komende maanden ook een plek op de website.

Eveneens ging dinsdagavond voor een aantal projecten de online-kaartverkoop op 2018.nl van start. Overigens is het grootste gedeelte van het programma is straks gratis te bezoeken.

De Friese provincie maakt zich op voor een jaar dat in een hoofdprogramma (60) en iepen mienskipsprogramma (honderden initiatieven) uiteen valt.

