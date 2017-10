Heerenveense barista in finale Noord Nederlandse Baristakampioenschap

HEERENVEEN: De Heerenveense barista Ruben Dijkstra van Golfbar Mulligan heeft tijdens de finale van de Noord Nederlandse Baristakampioenschap een zevende plaats bereikt.

Vanuit alle drie de Noordelijke provincies hadden zich veel deelnemers aangemeld. Tijdens de voorronde in september hadden de beste barista’s zich geplaatst voor de finale, die op 2 oktober gehouden werd tijdens de Horecabeurs Noord Nederland in de Martinikerk in Groningen.

Iedere barista kreeg maximaal tien minuten om twee espresso’s en twee cappuccino’s voor de vakjury te maken. De barista mocht zijn eigen koffie en koffiemolen meenemen. Voor de cappuccino’s konden ze gebruik maken van de biologische melk van Zuivelrijck uit het Friese Rotstergaast. De vakjury beoordeelde de barista’’s op technische vaardigheden, presentatie, algemene indruk en natuurlijk de smaak.

De vakjury was erg enthousiast over de finalisten: “Het was een finale met alleen maar winnaars”. Ruben Dijkstra van de golfbar Mulligan uit Heerenveen eindigde uiteindelijk op een mooie zevende plaats. Hij had twee verschillende soorten koffiebonen gebruikt voor de espresso en de cappuccino. Voor de espresso had hij koffiebonen uitgekozen uit Kenia van koffiebrander Frans de Grebber uit Meppel. Voor de cappuccino maakte hij gebruik van single estate koffiebonen van Mocca d’Or en de volle biologische Zuivelrijck melk .

