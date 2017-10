Introductie van het Duitse sieradenmerk Niessing bij vanNienke sieraden & goudsmederij

HEERENVEEN: Aanstaande donderdag 12 oktober organiseert vanNienke sieraden & goudsmederij in het centrum van Heerenveen voor haar klanten een exclusieve avond ter gelegenheid van de introductie van het Duitse sieradenmerk Niessing Dit hoogwaardige sieradenmerk mogen zij exclusief gaan vertegenwoordigen in de vestigingen in Heerenveen en Gouda en de introductie van deze lijn wordt op een feestelijke wijze gepresenteerd.

“Onder het genot van champagne, oesters en andere lekkernijen presenteren we de sieradenlijn van Niessing en gaat deze avond gepaard met een select aantal goodiebags, ondersteuning van bijpassende collega ondernemers en introductie voordeel bij de aanschaf van een Niessing sieraad.” aldus Nienke, die ruim negen maanden geleden haar tweede vestiging opende in Heerenveen.

“We zijn ontzettend trots dat we dit merk mogen gaan vertegenwoordigen en dat willen we graag vieren met onze klanten” vervolgt Nienke.

“Het afgelopen jaar is er veel veranderd. Van éénpitter in Gouda naar twee vestigingen met acht medewerkers is een flinke groei en betekent veel verandering in de organisatie. We prijzen ons gelukkig met een aantal jonge bevlogen goudsmeden die allemaal hun eigen specialisme kennen, waardoor we op die manier een breed publiek kunnen bedienen.” En dat laatste blijkt gewenst, gezien de drukte met trouwringen en het omsmelten en herontwerpen van oude sieraden. “Het meeste werk bestaat voornamelijk uit opdrachten en reparaties, maar ook de collecties van vanNienke® lijken steeds beter hun weg te gaan vinden in het Friese Haagje. “Met de feestdagen voor de deur is Niessing een mooie kers op de taart voor het eerste jaar en maken we ons op voor het komende winterseizoen.”

Wil je er bij zijn aanstaande donderdag? De toegang is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. De eerste 25 aanmeldingen ontvangen een leuke goodiebag en de aankoop, of bestelling van een Niessing sieraad gaat op deze avond gepaard met Een VIP-klantenpas (15% kortingspas)*, Een vanNienke® oogjescollier naar keuze t.w.v. 125 euro.**, Een waardebon voor 25% diamantkorting op nieuwe diamant in een vanNienke® ontwerp in opdracht.*** en diverse aanbiedingen van collega ondernemers. Aanmelden kan via de Facebook pagina, of stuur een mailtje naar heerenveen@vannienkesieraden.nl