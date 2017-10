Opening Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng (els)!’ op de Tjongerschool in Mildam

Mildam – Op de Tjongerschool in Mildam kregen de kinderen bezoek van heks Natasja Britz.

De leerlingen van de onderbouw droegen een Engels versje voor en toverden het Engels talig prentenboek “Room on the Broom” tevoorschijn. Dit boek werd voorgelezen door Natasja.

Het was een gezellig samen zijn in de door ouders versierde hal met spoken, bezemstelen, spinnenwebben etc. Vervolgens onthulde Natasja twee volle koffers met Engels talige kinderboeken.

Natasja, moeder van een tweeling, vertelde dat de boeken zijn aangeboden aan de Tjongerschool door ouders van de “Cambridge Twins, Triplets and More Club” in Cambridge, United Kingdom.

Natasja zelf afkomstig uit Engeland, komt wekelijks op school om Engels te geven. Zij had een oproep geplaatst bij vrienden en kennissen en de reactie was overweldigend.

Meer dan 160 Engelse prentenboeken en leesboeken werden verzameld en opgehaald uit Engeland en alle boeken werden vandaag aan school gepresenteerd.

Door het vroegtijdig aanbod van Engels zijn kinderen niet bang om een andere taal te spreken: zij zijn er van jongs af aan al aan gewend dat er een andere taal gesproken wordt en durven ook zelf die taal te spreken. Naast de Engelse methode welke de Tjongerschool hanteert, kunnen we nu ook beschikken over een grote collectie Engelse boeken, dit ter bevordering van de doorgaande lijn Engels voor groep 1 t/m groep 8.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.