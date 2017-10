Prachtige en bijzondere paddenstoelen op De Zanden

HEERENVEEN: Als je goed op let zie je alweer prachtige en bijzondere paddenstoelen. Ze gedijen goed bij vochtig weer, soms moet je er even naar zoeken, maar zijn op sommige plaatsen toch wel te zien.

Het is genieten van de natuur in deze kleurrijke herfst, en best de moeite waard om daarvoor eens een wandel- of fietstochtje te maken. Op de Zanden in Heerenveen kwam fotograaf Nico Vink al deze mooie paddenstoelen tegen.

Foto Nico Vink

