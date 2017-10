Stormschade Heerenveense wijk De Greiden

HEERENVEEN: Donderdagmorgen kwam brandweer Heerenveen in actie voor een omgewaaide boom in De Greiden. Een boom was hier boven op een schuur gevallen. De boom werd in stukken gezaagd.

Even eerder op morgen werd ook een stormschade gemeld aan de Sydtakke in Rottum, aan de Mars in Heerenveen. Diverse korpsen zijn in de afgelopen uren uitgerukt voor meldingen van stormschades.

Medewerkers van de gemeente en groenvoorziening hebben het de hele dag druk gehad met de stormschade. Op diverse plaatsen lagen bomen om of dreigden takken van bomen af te waaien.

Heeft u foto’s van stormschades uit de provincie? Stuur gerust de foto’s door naar de redactie.