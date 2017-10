HEERENVEEN: Op 14 oktober zijn er volop activiteiten in Museum Heerenveen. Bezoekers die op zaterdagmiddag 14 oktober tussen 13.30 – 16.30 uur Museum Heerenveen bezoeken kunnen iets heel bijzonders tegenkomen in de museumzalen. Verschillende vroegere bewoners van Heerenveen dolen rond door het museum. De figuren lijken zo uit een boek of schilderij te zijn gesprongen. Zij vertellen u graag verhalen over ‘hun tijd’ in Heerenveen. Ontmoet bijvoorbeeld een tramconducteur van de NTM, een veenarbeider en Marijke Meu, bewoonster van het lustoord van Oranjewoud. (her)Ontdek het museum, de collectie en de bijzondere verhalen van onze geschiedenis tijdens deze spannende rondleiding door het museum vol verrassingen.

Ook voor kinderen is er veel te beleven. Kom op 14 oktober tussen 14.00 – 16.00 uur naar het Museum voor een spectaculaire fotoshoot. Speciaal voor het Heerenveen Geschiedenis Weekend haalt het museum bijzondere verkleedkleren uit de kluis en alleen op 14 oktober mag jij ze aan! Hoe zou het zijn als je meer dan honderd jaar geleden leefde? Verkleed je als veenarbeider en stap binnen in een plaggenhut. Samen met je vrienden, broer of zus poseer je daarna voor een ‘originele’ foto van heel lang geleden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: 14 oktober, 13.30 – 16.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Kosten: Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs

