Weststellingwerf actief in Week van de Veiligheid

WOLVEGA: Maandag 9 oktober begint de Week van de Veiligheid. Deze week is niet zomaar gekozen, want met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit toe. Tijdens de Week van de Veiligheid brengen de gemeente en hulpdiensten het thema veiligheid extra onder de aandacht.

Deze week verschijnt huis-aan-huis in de Stellingwerf en Griffioen West de Veiligheidskrant. In deze bijlage staan artikelen over ondermeer brandveiligheid, inbraakpreventie en je veilig voelen in huis en in het verkeer.

Opening door burgemeester

Ook zijn er in de Week van de Veiligheid activiteiten om het veiligheidsgevoel te versterken. Burgemeester André van de Nadort opent maandagochtend om 10.00 uur de Week van de Veiligheid tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over inbraakpreventie in wooncentrum Krommestede in Noordwolde. Dezelfde voorlichtingsbijeenkomst wordt ’s middags vanaf 15.00 uur gehouden in ‘t Buurthuus in Noordwolde.

Woensdag 11 oktober zijn er twee activiteiten. Om 19.00 uur houdt de brandweer van Scherpenzeel een openbare brandweeroefening. Aan het Voetpad 66 in Scherpenzeel wordt een woningbrand gesimuleerd. Publiek is welkom om te kijken hoe de brand wordt bestreden en er wordt voorlichting te geven over brandpreventie.

In Wolvega start om 19.00 uur in samenwerking met de politie een veiligheidsspel ´Boef in de wijk´. Inwoners van Weststellingwerf kunnen hieraan meedoen. Iemand gaat de straat op als ´boef´. Aan de deelnemers de uitdaging om deze boef op te sporen aan de hand van tips die de politie via Twitter en Facebook deelt. Meedoen?

Aanmelden kan via a.folkerts@weststellingwerf.nl o.v.v. #BIDW, uw naam en leeftijd. De minimale leeftijd is 16 jaar. Het spel start in jongerencentrum MIX aan de Tjerk Hiddesstraat 1 in Wolvega, inloop en uitleg: 18.30 uur.

Veiligheidsmarkt

Zaterdag 14 oktober is er in het centrum van Wolvega een Veiligheidsmarkt. In de Van Harenstraat – ter hoogte van het Pastorieplein – presenteren gemeente, politie, ambulance, brandweer en de EHBO-vereniging zich. Er zijn diverse activiteiten (ook voor kinderen) op het gebied van veiligheid en de verschillende hulpdiensten geven informatie en uitleg. Er is onder andere een spel Brandveilig Leven, een auto van de Mobiele Eenheid en ‘meet & greet’ met wijkagenten.

De toegang tot alle activiteiten is gratis. Meer informatie over veiligheid in onze gemeente is ook te vinden op internet: weststellingwerf.nl/veiligheid

