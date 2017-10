Woensdag 18 oktober open dag bij Basisschool Futura Heerenveen!

HEERENVEEN: Het kiezen van een basisschool voor uw kind is een belangrijk moment. Het bezoeken van een school is dan ook zeker aan te raden. De scholen van NoorderBasis zetten op woensdag 18 oktober hun deuren open, u bent welkom! Wanneer u langskomt kunt u de school bekijken en de sfeer proeven. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of onze school bij u past.

Futura is een eigentijdse en eigenzinnige school. Wij begeleiden onze leerlingen op een avontuurlijke manier naar de toekomst, door onderwijs te bieden dat bij de kinderen past en hen aanspreekt.

Ieder kind krijgt de ruimte zich op eigen wijze te ontwikkelen. We leren de kinderen vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben.

Onze school is geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie leest op u op www.basisschoolfutura.nl