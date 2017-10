10-jarig lustrumfeest JCI Heerenveen

HEERENVEEN: Op zaterdag 7 oktober viert JCI Heerenveen haar lustrumfeest ter ere van het 10-jarig bestaan. JCI Heerenveen, die in 2007 is opgericht als Junior Kamer Heerenveen, is bedoelt voor jongeren tot 40 jaar die binding hebben met Heerenveen en maatschappelijk iets willen bijdragen. Tevens is persoonlijke ontwikkeling van de leden een doel van dit netwerk. Om dit te bewerkstelligen worden er projecten georganiseerd om blijvende impact in de lokale samenleving in Heerenveen te realiseren.

In de afgelopen tien jaar zijn vriendschappen voor leven ontstaan, mooie projecten georganiseerd en hebben verschillende lokale goede doelen een cheque of inzet van de vereniging mogen ontvangen. Hoog tijd om dit lustrum te vieren en de verhalen van de afgelopen jaren met elkaar te delen.

Het lustrumfeest zal deze avond starten met een diner bij La Fontaine in Heerenveen waarna het gezelschap zich verplaatst naar het Posthuis Theater. Hier zal het “Goed fout” feest worden geopend met een verrassingsact en de DJ zal met foute plaatjes de avond omlijsten. Tijdens dit lustrumfeest zullen leden, oud-leden, vrienden, sponsors en partners van JCI Heerenveen aanwezig zijn.

Ieder jaar kiest JCI Heerenveen een lokaal goed doel uit voor wie wij ons het gehele jaar belangeloos inzetten. Dit kan door middel van het organiseren van evenementen / activiteiten waarbij we zorgen voor fundraising, maar ook door lekker de handen uit de mouwen te steken en concreet aan de slag te gaan. In 2016 kwam JCI Heerenveen in actie voor het goede doel: Foppe Fonds met een Duck race

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.