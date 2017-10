Informatiecentrum Afsluitdijk verwelkomt 10.000ste bezoeker

Ferrial Sofyan, voorzitter van het bestuur van de Indonesische hoofdstad Jakarta is de 10.000ste bezoeker van het tijdelijke informatiecentrum ‘De Afsluitdijk, nieuwe verhalen’ op Kornwerderzand. De heer Sofyan werd feestelijk onthaald. Sinds de opening in april 2016 komen mensen vanuit de hele wereld naar het informatiecentrum op de Afsluitdijk.

Naast bloemen en een boek, kreeg de heer Sofyan een arrangement voor vier personen aangeboden voor het Afsluitdijk Wadden Center dat in maart 2018 haar deuren opent. De voorzitter was met leden van het stadsbestuur op bezoek om te leren over de Afsluitdijk, het waterbeheer en de Vismigratierivier. In Jakarta zijn ze bezig plannen te ontwikkelen om het land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering.

Wereldwijd

De komende jaren werken Rijkwaterstaat en regionale overheden, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, aan de dijk. In het informatiecentrum worden bezoekers van over de hele wereld ontvangen. Ook scholen, overheden en bedrijven, vinden hier informatie over het verleden, heden en toekomst van de Afsluitdijk. Het informatiecentrum is sinds april 2016 gemiddeld twee dagen per week geopend. Vanaf 1 november 2017 is het informatiecentrum nog één dag per week open voor bezoek op woensdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Afsluitdijk Wadden Center

Vanaf maart 2018 wordt het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center dé plek waar bezoekers de verhalen van de Afsluitdijk kunnen beleven. Deze publieksattractie met educatief karakter en horecavoorziening vervangt vanaf het voorjaar 2018 het tijdelijk informatiecentrum. In het Afsluitdijk Wadden Center ervaren bezoekers o.a. het verhaal van de Afsluitdijk, UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, de Vismigratierivier en het IJsselmeer. Verder biedt het Afsluitdijk Wadden Center prachtige uitzichten over het water, het landschap en de dijk. Het Afsluitdijk Wadden Center is gratis toegankelijk.

Beide informatiecentra zijn onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk, het samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.