OM eist zes jaar gevangenisstraf voor gewelddadige woningoverval Lemmer

In zijn requisitoir geeft de officier aan hoe berekenend de verdachten te werk zijn gegaan. Op de bewuste avond bellen de twee verdachten aan bij het slachtoffer. Zodra de bewoner de deur van zijn woning opent wordt hij met kracht door de twee verdachten naar binnen geduwd en ten val gebracht. De verdachten roepen om geld en vragen waar de kluis is. Vervolgens wordt hij meerdere keren hard tegen zijn hoofd en lichaam geslagen en getrapt en wordt hij bedreigd met een mes. Vervolgens vluchten de mannen met een tas met geld.

Criminele intentie

De officier stelt dat dit geweld is gepleegd met een zuiver criminele intentie. Samen hebben zij het slachtoffer door het toepassen van geweld weerloos gemaakt. Daardoor ontstond er een gelegenheid om in zijn slaapkamer te zoeken naar kostbaarheden. Pas op het moment dat de buit gevonden was, stopte het geweld.

Geweld zwaar aanrekenen

De officier houdt met zijn eis rekening met de ernst van het feit. Het slachtoffer is in zijn eigen woning overvallen, een plek waar je je veilig zou moeten voelen. Daar komt bij dat een van de verdachten een vriend is van de zoon van het slachtoffer. Deze verdachte kwam wel bij het slachtoffer over de vloer. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn wetenschap over persoonlijke zaken van het slachtoffer. Zo wist de verdachte dat de zoon van het slachtoffer niet thuis was, dat het slachtoffer op de avond van de overval alleen in de woning was en dat er geld te halen viel.

De officier rekent het de beide verdachten zwaar aan dat zij het slachtoffer zo gewelddadig hebben overvallen in zijn vertrouwde omgeving en dat zij daar van te voren afspraken over hebben gemaakt.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: om.nl