Zaterdag 7 oktober: Open dag in projectgebied Wolvega-Zuid

WOLVEGA: De gebiedsontwikkeling in het gebied ten zuiden van Wolvega is bijna klaar. De resultaten van de maatregelen voor natuur, de waterhuishouding, recreatie en cultuurhistorie zijn grotendeels zichtbaar. Een mooi moment om een kijkje te nemen in het gebied. Daarom organiseren de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en gemeente Weststellingwerf samen op zaterdag 7 oktober een open dag.

Waterberging

In het gebied rond de beek De Lende is al een hoop gebeurd. Er is een bergingsvijver aangelegd die het overtollige regenwater uit Wolvega bergt. Samen met een rietveld zuivert de vijver het regenwater. Naast de oorspronkelijke petgaten in het gebied, die zijn ontstaan door veenwinning, groeven aannemers Bouwmij en Oosterhuis tien nieuwe petgaten. Hier kan zich nieuwe natuur ontwikkelen. De nieuwe petgaten vangen ook overtollig water op bij hevige regenval. Tijdens de werkzaamheden werd ook de rioolpersleiding tussen Wolvega en De Blesse vernieuwd en op een betere plaats gelegd.

Uitzichtheuvel

Om straks van dit prachtige gebied te genieten is er een rolstoelvriendelijk wandelpad van beton. Dit pad leidt bezoekers van Park De Nieuwe Aanleg naar een nieuwe uitzichtheuvel van zo’n drie meter hoog. Vanaf dit punt is er een schitterend uitzicht over de beek De Lende en de petgaten. Park De Nieuwe Aanleg onderging ook een grote opknapbeurt. Door het herstellen van zichtlijnen ziet dit Roodbaardpark er weer uit zoals bij de aanleg in 1800. De vijvers zijn weer schoon en verdwenen paden zijn teruggelegd.

Open dag

Op het terrein staan diverse tenten waar geïnteresseerden informatie kunnen krijgen over de natuur, de waterhuishouding, de recreatievoorzieningen of over de cultuurhistorie van het gebied. De samenwerkende partijen staan tussen 10.00 en 16.00 uur klaar op zaterdag 7 oktober. Ook zijn er drone-beelden van het gebied te bekijken in de grote tent. Parkeren kan langs de parallelweg van de Steenwijkerweg.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.