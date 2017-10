HEERENVEEN: Royal Smilde organiseerde zaterdag voor het eerst de Royal Smilde Run: samen lopen voor een goed doel. De opbrengst komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar het MEN1 syndroom, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij in de hormoonproducerende organen kankertumoren ontstaan.

De route, 5 of 10 kilometer, is door de bosrijke omgeving van Oranjewoud. Er deden 117 personen mee aan de Royal Smilde Run in Heerenveen.

Zie ook voor meer informatie op https://www.facebook.com/Royal-Smilde-Run-2017-332767560515990/

Kijk ook http://www.heerenveensecourant.nl/nieuws/59953/de-ontmoeting-royal-smilde-run/

©Foto Flitsnieuws.nl