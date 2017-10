Twee personen overleden na ernstig ongeval Lippenhuizen

Het is nog niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Wel duidelijk is dat er geen sprake was van een frontale aanrijding. Onderzocht wordt of beide voertuigen elkaar hebben geraakt waarna de bestuurder uit Drachten de controle over het voertuig is verloren. De auto die door de 44-jarige man uit Drachten werd bestuurd kwam tegen een boom tot stilstand. Beide slachtoffers overleden ter plaatse. Vanwege het onderzoek is de bestuurder van de andere auto aangehouden. Het gaat om een 72-jarige man uit Jubbega.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Om die reden heeft de Verkeersongevallenanalyse (VOA) sporenonderzoek gedaan op de Sweachsterwei. Ook worden beide betrokken auto’s aan een nadere inspectie onderworpen. Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk getuige zijn geweest van het ongeval of iets hebben gezien of gehoord wat van belang kan zijn voor het onderzoek. De politie is bereikbaar via 0900-8844 (lokaal tarief).