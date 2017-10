Dames 1 Quick Stick neemt afstand van directe concurrenten

HEERENVEEN: Afgelopen zondag speelde Quick Stick dames 1 thuis tegen de nummer 5: Zevenaar. Na een fysieke pot bleven de punten in Heerenveen. Zevenaar werd met 4-0 overtuigend verslagen.

Quick Stick opende de score al in de 9e minuut. Een mooie voorzet van Bibi Bronswijk werd binnengetikt door Julia Bandell. 1-0. Vervolgens creƫerde Quick Stick veel kansen en forceerde veel strafcorners, maar Zevenaar stond sterk te verdedigen. Toch wist Bibi Bronswijk een paar minuten voor rust de stand op 2-0 te brengen. Een backhand pass van Senna Horsten richting kopcirkel werd hard door Bronswijk binnengeflatst.

De tweede helft versierde Quick Stick in de eerste 5 minuten veel strafcorners, waaruit ze helaas niet wist te scoren. Toch werd kort daarop gescoord uit een snelle aanval over rechts. Brit Herder wist een harde flats van Bronswijk vanuit de lucht binnen te tikken. 3-0. Daarna werd de wedstrijd uitgespeeld op de helft van Zevenaar. 2 minuten voor tijd pushte Bandell nog een rebound in de korte hoek. 4-0. De wedstrijd eindigde met een uitspeelcorner voor Quick Stick die niet werd benut, waardoor de stand 4-0 bleef.

Quick Stick behoudt haar koploperspositie en staat met 3 punten los van de nummers 2 en 3. De directe concurrenten van Quick Stick dames 1, Apeliotes en Groninger Studs, hebben namelijk verloren. Komende zondag speelt Quick Stick uit tegen de nummer 3: Groninger Studs.