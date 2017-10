Toch nog de Allegorische optocht in De Knipe

DE KNIPE: Dit weekend was de alom bekende allegorische optocht met ’s middags een kinderoptocht. Om 14.00 en 19.30 uur kwamen de wagens, waar wekenlang aan gewerkt is, door het dorp rijden.

Dit keer voor het eerst op zondag. Al vele jaren wordt de optocht gereden op de zaterdag. De organisatie heeft zaterdag moeten besluiten dat de tocht naar de zondag moest worden verplaatst. De vele regen en wind was de oorzaak voor dit besluit. Eenmaal eerder in de geschiedenis van de allegorische optocht is een optocht op een zaterdagmiddag niet door gegaan.



Maar liefst 11 bouwploegen toonden hun creativiteit tijdens deze optocht die jaarlijks veel publiek trekt. Er werd volop genoten door het publiek aan de kant van de weg. De optocht werd opgeluisterd door een dweilorkest.

Ook dit jaar was er weer veel kwaliteit aanwezig. Elke voorbijkomende wagen was dan ook een plaatje. Vol enthousiasme hebben jong en oud meegewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Het publiek genoot dan ook van al dat moois.

©Foto Flitsnieuws.nl