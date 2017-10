Heren Delta Impuls 1 boeken minimale zege in Assen

Arnoud Hofman, Sander Derkx en Hans Vlig arriveerden zaterdag 7 oktober rond 13.30 uur in de hoofdstad van Drenthe. Vanaf 14.00 uur mochten zij proberen de vervelende smaak van de eerder geleden nederlaag tegen DOTO (4-6 verlies) weg te spoelen. Dat moest gebeuren tegen de mannen van Assen 3: Patrick Roordink, Melvin van Kralingen en Merijn Smid.

In sporthal ‘De Spreng’ bleef Arnoud voor de vierde maal op rij ongeslagen. Hij had echter zijn handen vol aan de met veel passie spelende Assenaren. Aan de ‘Vredeveldseweg’ bewees ook kersvers Delta Impuls-speler Hans zijn waarde. Na een weifelende start trok hij alsnog twee wedstrijden naar zich toe. Vooral de winst op Roordink was, na een 2-0 achterstand in games en een 8-4 achterstand in punten, kunstig te noemen. Sander maakt een moeilijk seizoen door; hij moest zaterdag al zijn tegenstanders feliciteren. Wel vervulde hij een belangrijke rol in de uiteindelijke 4-6 overwinning. Samen met Arnoud greep hij een overwinning in het dubbelspel.

Delta Impuls 1 is in de stand terug te vinden op plek twee. De achterstand op nummer één Assen 2 bedraagt slechts twee punten. Nummers drie en vier (Argus 1 en Assen 3) volgen de Friezen op de voet en dus kan het nog alle kanten op in de Noordelijke 1e-divisie. Volgende week spelen de Heerenveners in Harkstede, waar zij Argus 1 treffen. Daar hopen Arnoud, Hans, Wadse en Sander de volgende stap te zetten richting directe handhaving én zicht te houden op plaats één.