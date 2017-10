Molen Welgelegen Heerenveen in de steigers

HEERENVEEN: De Molen Welgelegen aan de Tjepkemastraat staat momenteel in de steigers. Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de buitenkant van de mooie molen.

De rietenkap zal worden vervangen en het bovenwiel zal worden gerestaureerd. De kap is voor het laatst in 1990 vernieuwd en is hard toe aan een nieuwe rietkap. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Al eerder dit jaar werden de fokken van het gevlucht (de wieken) vervangen. De zolder is opgeruimd en opnieuw ingericht.

Foto Frank Vink