Open bijeenkomsten bij de Odd Fellows in Heerenveen.

HEERENVEEN: De Odd Fellows Heerenveen geven binnenkort in twee open bijeenkomsten informatie over hun activiteiten. U bent van harte uitgenodigd op de Herenwal 10 in Heerenveen waar de Odd Fellows wekelijks bij elkaar komen.

De Johan Willem Frisologe is de mannenloge van de Odd Fellows in Heerenveen. Op dinsdagavond 31 oktober a.s. wordt vanaf 19.30 uur een zogenaamde open bijeekomst gehouden.

De Iris Rebekkahloge is de vrouwenloge van de Odd Fellows in Heerenveen en op woensdagavond 11 november a.s. wordt vanaf 19.30 uur een zogenaamde open bijeenkomst gehouden.

Deze open bijeenkomsten zijn voor iedere geïnteresseerde toegankelijk en biedt de mogelijkheid nader kennis te maken met het werk van de Odd Fellows. Een wereldwijde organisatie die in Nederland en België ruim 3500 leden telt en die vriendschap en verdieping hoog in het vaandel hebben staan.

De Orde van Odd Fellows wil, ongeacht geloof, cultuur of afkomst, mensen verbinden en zich dienstbaar maken naar anderen. De Orde is een vereniging op ethische grondslag en de organisatie streeft ernaar eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar grotere verdraagzaamheid jegens de medemens.

Op de website vindt u uitgebreide informatie: www.oddfellowsheerenveen.nl of de landelijke site www.oddfellows.nl.