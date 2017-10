UNIS Flyers laat zege glippen tegen Herentals

HEERENVEEN/TILBURG – Het was even slikken voor alles en iedereen die UNIS Flyers een warm hart toedraagt. Verliezen in Thialf. Het gebeurde zaterdagavond, tegen Herentals. De Belgen waren in overtime (5-4) de terechte winnaar.

Die conclusie trok Dennis Schreur meteen na afloop. ,,De basis is hard werken. Altijd, tegen elk team. Maar helemaal tegen een ploeg als Herentals. Als je dat op een gegeven moment niet meer doet, dan maakt een dergelijk goede tegenstander daar optimaal gebruik van.’’

Dat deden de Belgische mede-titelfavorieten voor het winnen van de BeNe-League. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, die sterk aan de partij begon. Vooral de powerplay van de Heerenveners was uitstekend verzorgd.

Na vier overtal-situaties waren de blauwhemden al drie keer succesvol geweest. Tony Demelinne, Lars den Edel en Kevin Nijland tekenden voor de treffers van UNIS Flyers. De ploeg leidde daarmee halverwege de wedstrijd verdiend met 3-1.

,,Maar dan moet je niet stoppen met hard werken’’, zei Dennis Schreur. ,,Dat deden we opeens wel en Herentals profiteerde daar gretig van. Het was terecht dat ze op 4-3 voor kwamen.’’ Vooral de imports Shawn Hulshof en Chad Brears maakten indruk bij de Belgen en waren verantwoordelijk voor de ommekeer in de partij.

Brears scoorde zelfs de 4-3 en leek Herentals in zege in real time te bezorgen. Tot opluchting van het UNIS Flyers-publiek sleepte Brent Janssen er vlak voor tijd een overtime uit. Daarin ging Yan Turcotte echter gruwelijk in de fout. Hij leed uiterst onnodig puckverlies, waarna Vincent Morgan UNIS Flyers het eerste thuisverlies onder leiding van het duo Mike Nason en Dennis Schreur toebracht.

Schreur voerde het niet als excuus aan, maar de voorbereiding van de ploeg was verre van optimaal. Thialf was afgelopen week verhuurd, waardoor UNIS Flyers twee keer al om 8 uur ’s ochtends in Leeuwarden een training afwerkte. ,,Verre van ideaal, maar daardoor verliezen we niet hoor.’’

Een dan voor de nederlaag had UNIS Flyers het ook al onnodig moeilijk in het bekercompetitieduel in Tilburg tegen Trappers Toekomst team. Pas in de laatste periode werd door treffers van Tony Demelinne en Adam Bezak pas afstand genomen van de Brabanders: 3-1.

Zaterdag hervat UNIS Flyers de competitie in de BeNe-League uit tegen Luik. ,,Het is geen tikkie die we nu opgelopen hebben’’, dacht Dennis Schreur. ,,Maar ik hoop wel dat het team weer even weet dat hard werken de basis is om resultaat te boeken.’’