Bibliotheek Heerenveen zoekt vrijwilligers voor CoderDojo

HEERENVEEN: De bibliotheek in Heerenveen is op zoek naar vrijwilligers die de maandelijkse CoderDojo willen begeleiden. Bij een CoderDojo leren jonge mensen tussen 7 en 17 jaar om te programmeren, animaties en games te maken, websites te bouwen én meer. De CoderDojo-bijeenkomsten worden iedere tweede vrijdag van de maand gehouden, van 15.00 tot 16.30 uur.

Wie goed is met computers, coderen en nieuwe technologie en het leuk vindt met jongeren om te gaan en hen te leren werken met bijvoorbeeld Scratch, wordt hartelijk uitgenodigd zich te melden als CoderDojo-vrijwilliger. Een mailtje (k.awdi@bibliothekenmarenfean.nl) of telefoontje (0513-626675, op woensdag of vrijdag) is hiervoor voldoende.