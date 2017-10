,,Geluk bij een ongeluk. In het pand is een elektrische boiler in brand geraakt. Door de hitte die hier vanaf kwam is er een waterleiding gesprongen. Deze heeft de brand grotendeels geblust. De rookschade is echter aanzienlijk”: laat brandweerofficier Win van Veen weten.

De brandweer is na de bluswerkzaamheden nog geruime tijd aanwezig geweest om het bedrijfspand weer rookvrij te maken.