Heerenvener aangehouden voor valse overval melding

De man wordt ervan verdacht dat hij vanuit een winkel in Jubbega een onjuist bericht naar zijn vriendin heeft gestuurd over een overval in de winkel. Naar aanleiding van dit bericht belde de vriendin de politie. Na de melding werden meerdere politieagenten naar de winkel gestuurd. Na onderzoek bleek er niets aan de hand te zijn en werd de man aangehouden. Hij werd meegenomen naar het politiebureau en werd ingesloten. Onderzoek moet uitwijzen waarom de man de valse melding heeft gedaan.