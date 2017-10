Programma Laatste Rondje rotonde Joure bekend

JOURE: Komende zaterdag is het zover en kun je lopend op de rotonde het laatste rondje maken. De rotonde is ingericht als evenemententerrein met verschillende pleinen en onderweg is er voor jong en oud van alles te doen, zien en beleven.

Op de rotonde

11.00 – 18.00 uur: Verschillende pleinen

– Cultuurplein (met medewerking van o.a. Miks Welzijn, Toanhûs, Bibliotheek, Museum Joure)

– Sportplein met Friesland Beweegt en stormbaan

– Werkplein

– Horeca- en muziekplein

Op het podium

11.00 uur: Opening door bestuurders

11.30 uur: Shantykoor Old Swallows (Heerenveen)

12.00 uur: DJ

12.30 uur: Shantykoor De Warringers (Joure)

13.30 uur: Revu de Jouwer

14.00 uur: Kinderprogramma

15.00 uur: Ronald McDonald

15.45 uur: Toanhûs

16.30 uur: +us (afwisselend met DJ)

18.30 uur: Straight on Stage (afwisselend met DJ)

Binnenring

12.00 uur: Kwartiertje fietsen/skeeleren

12.30 uur: Solexen

13.00 uur: Kwartiertje fietsen/skeeleren

13.30 uur: Ganzenfanfare

14.00 uur: Kwartiertje fietsen/skeeleren

14.15 uur: Con Spirito

15.00 uur: Kwartiertje fietsen/skeeleren

15.30 uur: Uitzwaaironde

16.30 uur: Ren de Rotonde (scholierenloop)