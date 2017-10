Tijdstip gewijzigd: Laatste Rondje rotonde Joure

JOURE: Op dit moment worden er door de opdrachtgever en aannemer veel inspanningen verricht om de rotonde zaterdag 14 oktober vrij te spelen van verkeer.

Vanaf vanavond wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is de rotonde op zaterdagochtend vrij van verkeer. Daarom start het evenement niet om 11.00 uur, maar om 14.00 uur.

Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken en de bodemgesteldheid liepen de werkzaamheden achter, waardoor de rek uit de planning is. Indien we de komende dagen wederom geconfronteerd worden met tegenvallers, berichten we uiterlijk morgen over de consequenties voor het Laatste Rondje.