Voorleesactie tijdens de Dag van de Duurzaamheid in Joure

JOURE: 10 oktober 2017 is het weer de Dag van de Duurzaamheid. Dit jaar wordt er weer een voorleesactie georganiseerd. GGD Fryslân besteedt samen met Instituut voor Natuureducatie (IVN) en de Friese NME centra ook aandacht aan deze dag. Gedeputeerde Michiel Schrier (o.a. bezig met duurzame energie, milieu en handhaving) gaat voorlezen op de Wumkesskoalle in Joure. Speciaal voor de voorleesactie is er dit jaar een verhalenbundel gemaakt over het thema Voeding, ‘De Wereld van Voedsel’.

Duurzaamheid en voeding

Er is steeds minder kennis over de herkomst van ons voedsel. Kinderen zijn gewend dat melk uit een pak komt en vlees uit de koelkast. Maar het is van belang dat kinderen weten wat ze eten. Als ze van jongs af aan gezonde en duurzame keuzes maken, dan doen ze dit in de toekomst ook. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid besteden we daarom samen met kinderen aandacht aan dit onderwerp.

De verhalenbundel ‘De Wereld van Voedsel’

De verhalenbundel brengt gezondheid en duurzaamheid samen. De bundel is een manier om met leerlingen in gesprek te gaan over het thema voeding. De verhalen zijn geschreven voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De verhalen zijn geschreven door pabo-studenten en geïllustreerd door kinderen. De Friese NME centra (De Klyster, Pingo & Pet, Mar & Klif, Naturij) hebben de verhalenbundel volledig vertaald naar het Fries.

Het programma Jong Leren Eten

Jong geleerd is oud gedaan! Het programma Jong Leren Eten is in het leven geroepen door de overheid om kinderen op jonge leeftijd alles te leren over eten. Het programma wil een goede verbinding maken tussen gezondheid en duurzaamheid. Hiermee wil de overheid kinderen bekend maken met de betekenis en herkomst van ons eten.

Jong Leren Eten begint met het bestaande aanbod bundelen en de verbinding zoeken met bestaande programma’s. De kinderopvang en scholen doen al veel, maar het is niet altijd voldoende in samenhang. Het bestaande aanbod is onder andere te vinden via de Gezonde School Fryslân, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), IVN’en de NME Centra.

Heeft u geen verhalenbundel, maar bent u wel geïnteresseerd in de verhalen? De verhalenbundel is te downloaden in het Nederlands en Fries. Informatie hierover is te vinden op: http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/scholen