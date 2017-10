Winnaars prijsuitreiking Woonmarkt in de wolken

WOLVEGA: De heer J.J. van Soolingen en Dylan Kreeft zijn in de wolken na hun bezoek aan de Woonmarkt in Noordwolde vorige week zaterdag. Ze deden mee aan de prijsvraag van gemeente Weststellingwerf en wonnen een ballonvaart en kaarten voor het Klimpark in Appelscha.

De gemeente organiseerde de Woonmarkt in samenwerking met Rabobank HeerenveenZuidoost Friesland, Betsema Projecten, Toeck en Bouwcombinatie Scheenstra/Koning. Op de locatie waar vroeger de Renbaanschool stond, realiseren deze bouwondernemers twaalf projectwoningen.

Tot 1 januari 2018 geeft de gemeente een aantrekkelijke korting van € 10.000,- op de zeven kavels voor vrijstaande woningen. Op de Woonmarkt kwamen tientallen belangstellenden een kijkje nemen. Met name de ligging, aan de rand van het dorp, met vrij uitzicht, wekt belangstelling.

De heer Van Soolingen en Dylan Kreeft kregen hun prijzen overhandigd door wethouder Cor Trompetter. Hij heeft de prijzen op locatie overhandigd aan de winnaars.

Meer informatie over de bouwkavels is te vinden op weststellingwerf.nl/bouwjedroomhuis