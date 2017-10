Definitief programma Laatste Rondje knooppunt Joure

JOURE: Het eerder gecommuniceerde programma is gewijzigd omdat het Laatste Rondje zaterdag om 14.00 uur begint.

14.00 uur: Start activiteiten, rotonde open voor publiek

Helikopter

Van 14.00 tot 18.00 kunt u voor de allerlaatste keer de rotonde bekijken vanuit een helikopter. Kosten voor een vlucht van 6 minuten zijn 32 euro per persoon. Kaartjes zijn op de dag zelf te koop (vol=vol).

Programma

14.00-14.30 uur: Solexen op de rotonde

14.00-14.30 uur: Shantykoor Warringers podium

14.30-15.00 uur: Revu op het podium

14.30-15.30 uur: Fietsen/skeeleren

15.00-15.30 uur: Kinderprogramma, Ronald Mc Donald, podium

15.30-16.00 uur: Uitzwaaiparade met Con Spirito

15.30-16.00 uur: Toanhus met percussie op podium

16.00-16.30 uur: Shantykoor Old Swallows op podium

16.00-16.30 uur: Revu in de trein op rotonde

16.30-17.30 uur: Ren de Rotonde, op de rotonde

16.30-17.00 uur: Plus us

17.00-17.15 uur: Interview met bestuurders

17.15-17.45 uur: Plus us

17.45 uur: DJ

18.30 uur: Straight on stage

19.30 uur: DJ

20.00 uur: Straight on Stage

± 21.00 uur: Vuurwerk