HEERENVEEN: De Maand van de Geschiedenis is in volle gang; het grootste historische evenement in Nederland. Ook in Friesland staan er in oktober allerlei activiteiten op de planning.

Van lezingen en historische tours tot een heus ‘Geschiedenisweekend’ in Leeuwarden en Heerenveen.

Het evenement brengt op een creatieve manier geschiedenis onder de aandacht bij een breed publiek. Het thema van dit jaar is geluk.

Voor de Maand van de Geschiedenis wordt elk jaar een essay geschreven over het thema van het jaar.

Het essay van dit jaar komt van emeritus hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde Herman Pleij.

Op zaterdag 14 oktober geeft hij in Bibliotheek Oosterwolde een lezing over hoe geluk wordt ervaren door de jaren heen.

“Er is een complete geluksindustrie opgetuigd en de markt lijkt voorlopig nog niet verzadigd”, aldus Pleij.

Heerenveen Geschiedenis Weekend

Van 12 tot en met 15 oktober vindt voor het eerst het Heerenveen Geschiedenis Weekend plaats.

Het geschiedenisweekend is een samenwerking van Museum Heerenveen, Werkgroep Oud Heerenveen, Bibliotheek Heerenveen en het Dokumintaasjesintrum Jobbegea.

Het weekend start met de oerknal. In Bibliotheek Heerenveen geeft wetenschapsjournalist en –publicist Govert Schilling in een lezing zijn kijk op het ontstaan van de aarde.

Op zaterdag zijn er diverse activiteiten in Museum Heerenveen. Onder meer een spectaculaire rondleiding waarin vroegere bewoners tot leven komen.

Ook is er een wandeltocht en fietstocht door het Heerenveen van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Het weekend wordt afgesloten met de Heerenveense geschiedenis Quiz.

Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis

Van 27 tot en met 29 oktober organiseert het Historisch Centrum Leeuwarden het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis.

Extra feestelijk is het weekend omdat het HCL tien jaar gevestigd is in het gebouw aan de Groeneweg in de Friese hoofdstad. Het weekend trapt af met de Leeuwarder Historische Quiz.

Van zaterdag op zondag vindt de Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis plaats met onder andere een Culinaire Mata Hari Tour en gratis toegang tot de Oldehove en het Pier Pander Museum.

Op zondag is het de Dag van de Leeuwarder Archeologie met living history, wandelingen en presentaties.

Kijk voor alle activiteiten in Friesland op: http://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/368/friesland