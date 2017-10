Honderden schatzoekers met hun metaaldetector op zoek naar de zilverschat van Oudehorne!

OUDEHORNE: Op zaterdag 14 oktober a.s wordt in het kader van het 30- jarig bestaan van Kooistra Detectors een groot Internationaal metaaldetector schatzoekers evenement georganiseerd in Oudehorne. Verwacht wordt dat ongeveer 600 metaaldetector hobbyisten vanuit de hele wereld naar Nederland komen om deel te nemen aan dit evenement.

Deelnemers uit o.a. Amerika, Rusland, Turkije, Polen, Oostenrijk, Belgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland hebben zich reeds aangemeld.

Nooit eerder werd er in Nederland zo’n grote detectormanifestatie georganiseerd, welke deze keer gehouden wordt in het Friese dorpje Oudehorne. Een enorm prijzenpakket ligt dan ook te wachten, waaronder veel metaaldetectors en accessoires.

“The Diggers” en andere special guests Deze dag wordt o.a. bijgewoond door het befaamde Amerikaanse duo ”The Diggers”, KG and Ringy, bekend van hun TV programma op National Geographic. Maar ook andere “Special Guests” waaronder Benjamin Czerny zullen deze dag aanwezig zijn. Czerny vond in 2013 in Duitsland een echte schat! De Barbarenschatz von Rülzheim met een geschatte waarde van 500.000 tot 1 miljoen euro! De droom van elke metaaldetector hobbyist. Ook vele bekende metaaldetector youtubers uit binnen- en buitenland zullen naar Oudehorne afreizen.

“TV premiere “The Diggers” In 2016 kwamen “The Diggers” naar Nederland voor tv opnames voor hun nieuwe serie. Ze verdiepten zich in de historie van de “Grutte Pier” van Kimswerd en kregen toestemming om op de oude landerijen van deze vroegere vrijheidsstrijder te mogen zoeken. Op 14 oktober zullen “The Diggers” tijdens het schatzoekersevenement de premiere uitzending van deze aflevering exclusief tonen aan de bezoekers. We zullen dan te weten komen of zij erin geslaagd zijn historische objecten van “Grutte Pier” terug te vinden. De aflevering zal eind oktober in Amerika op TV verschijnen, in Europa zijn de afleveringen eerst via Pursuit Channel te bekijken.

De muntschat van Oudehorne Hoewel het zoeken met de metaaldetector eigenlijk een individuele hobby is, verzamelen zich toch elk jaar weer veel mensen om aan de metaaldetector evenementen deel te nemen. De wedstrijden, deze dag twee, vinden doorgaans plaats op akkers of weidegronden. De deelnemers zoeken naar door de organisatie verborgen tokens, waarop leuke prijzen kunnen vallen, maar ook vondsten. die al jarenlang onder de grond liggen, komen daarbij frequent aan het daglicht. Naast de tokens ligt er op het wedstrijdveld ook een heuse muntschat verborgen, bestaande uit meer dan honderd zilveren oude munten!

Het is vooral een gezellige dag, waarop mensen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en kennis kunnen nemen van de laatste nieuwtjes op het gebied van metaaldetectie. Er zijn dan ook diverse aanbieders van metaaldetectoren en accessoires aanwezig. Ook zal er een inzamelingsactie plaatsvinden voor het goede doel.

De Metaaldetectorhobby. De metaaldetector hobby is in trek. Hele gezinnen beoefenen tegenwoordig deze sportieve en spannende hobby. Het is een interessante hobby omdat je veel leert over de historie en het naast de spanning over alle mogelijke vondsten het ook ontspanning biedt in de natuur en op de akkers. Hoewel er wel eens schatten worden ontdekt, bestaat het overgrote deel uit enkelvoudige vondsten, waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld munten, gespen, vingerhoeden etc. Al deze objecten dragen een stukje cultuurgeschiedenis met zich mee en zijn daardoor dan ook zo interessant voor de zoekers.

Metaaldetector verenigingen Wereldwijd zijn er vele verenigingen, vakbladen en forums actief met als doel metaaldetector hobbyisten met elkaar te verbinden en te adviseren over vondstdeterminatie, wetgeving, metaaldetectorkeuze etc. In Nederland is de oudste en belangrijkste vereniging de “Coinhunters Company” deze vereniging alsmede tijdschrift, onder leiding van dhr. Henk Hasselt zal deze dag ook aanwezig zijn. Ook archeologische vaktijdschriften waaronder het ARCH magazine zijn aanwezig. Verder zullen diverse forums deze dag aanwezig zijn om de bezoekers te ondersteunen / adviseren bij het uitoefenen hun hobby. O.a. het “Metaaldetectors Gebruikersforum” en het “Garrett Metal Detectors Users forum” voor Nederland en Belgie.

De Erfgoedwet (Portable Antiquities of the Netherlands) Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden, waarin metaaldetectie legaal werd verklaard in de bovenste 30 cm van de bodem. Wel is het verplicht historische vondsten te melden bij de PAN (Portable Antiquities of the Netherlands). Het doel van de PAN is om oudheidkundige vondsten in privé-bezit, en dan met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren. Daardoor komt de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar voor de wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden. De vondsten blijven ten allertijde eigendom van de vinder / landeigenaar.

Tevens biedt PAN erkenning aan hobby-archeologen voor hun zoekactiviteiten doordat hun vondsten nu serieuze aandacht krijgen. Verder dient PAN een educatief doel: zo kan iedere burger kijken wat er in zijn/haar gemeente of provincie aan oudheidkundige vondsten is gemeld, hetgeen leidt tot een verdieping van het historisch besef. Tot slot zijn de resultaten van PAN relevant voor de ruimtelijke ordening in ons land. De vondsten die via PAN zijn aangemeld kunnen indicatief zijn voor een archeologische vindplaats in de ondergrond. Bij allerlei beleidsbeslissingen over nieuwbouw of herinrichting van terreinen kan rekening gehouden worden met aanvullend onderzoek naar een dergelijke vindplaats.

Ook tijdens het schatzoekers evenement op 14 oktober zal de PAN aanwezig zijn voor vondstregistratie en vondstdeterminatie. PAN: Portable Antiquities of the Netherland PAN: Portable Antiquities of the Netherlands PGratis kinderwedstrijd Voor kinderen tot en met 13 jaar zal een speciale kinderzoekwedstijd worden georganiseerd, hieraan kan ieder kind gratis deelnemen. Uiteraard hebben we ook voor deze jeugd een aantal prijzen beschikbaar. Voor de kinderen is er deze dag ook een springkussen aanwezig.

Locatie en programma: Datum: 14 oktober 2017 Locatie: Parkeerterrein Tjongervallei 15 – 8413 CS Oudehorne Tijdstip van 09:00 – 18:00 Tickets € 17,50 online en € 20,00 op locatie Tickets en meer informatie: https://www.kooistra-detectors.eu/nl/evenementen Voor mensen die alleen een kijkje willen komen nemen, of zich verder willen oriënteren is de toegang gratis.

