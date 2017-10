Kindpakket in De Fryske Marren officieel van start!

JOURE: Op 10 oktober vond in de Brede School in Joure de feestelijke kick-off plaats van het Kindpakket in de gemeente De Fryske Marren. Kindpakket.nl is een samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren, Stichting Leergeld Friesland, Stichting Jeugdsportfonds Friesland en Stichting Jeugdcultuurfonds Friesland.

Wethouder Janny Schouwerwou tekende samen met de afgevaardigden van de fondsen de samenwerkingsovereenkomst waarna Rabobank Sneek Zuidwest Friesland een cheque van € 15.000 overhandigde voor Kindpakket.nl. Wethouder Schouwerwou benadrukte het belang van Kindpakket.nl. “Alle kinderen moeten mee kunnen doen. Ook kinderen waarvan thuis de financiële middelen om wat voor reden dan ook, ontbreken om lid te zijn van een sportclub, een muziekinstrument te leren spelen of bijvoorbeeld een verjaardag te vieren. Kindpakket.nl maakt dit mogelijk waardoor elk kind in onze gemeente mee kan doen”.

Voorafgaand aan de ondertekening konden belangstellenden luisteren naar muzikale optredens van trotse leerlingen van muziekschool ’t Toanhûs uit Joure.

Gemeente De Fryske Marren maakt jaarlijks €300.000,- vrij om armoede onder kinderen binnen de gemeentegrenzen aan te pakken. En dat is hard nodig voor de 1.000 kinderen (8%) in ongeveer 3.000 gezinnen. Landelijk ligt dit cijfer op 10 procent. De fondsen zijn ieder voor zich al een aantal jaren in de gemeente actief. Uniek is de samenwerking middels één gezamenlijke website www.kindpakket.nl. Via de website kindpakket.nl kunnen ouders en professionals door middel van één aanvraag middelen aanvragen bij alle drie de fondsen.

Ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen kunnen aanvragen doen via de website kindpakket.nl. De fondsen richten zich elk op andere doeleinden, maar allemaal gericht om kinderen mee te laten doen in de samenleving. Zo richt Leergeld zich op alle school gerelateerde zaken, Jeugdsportfonds op sport- en Jeugdcultuurfonds op cultuurdeelname.

Naast de bovengenoemde fondsen zijn ook Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp betrokken. Stichting Jarige Job biedt kinderen tussen de 4 en 12 jaar een verjaardagspakket waarin alles zit om zorgeloos een partijtje te kunnen geven. Het aanvragen van een verjaardagspakket kan ook via de website kindpakket.nl. Kinderhulp ondersteunt kinderen in armoedesituaties in de brede zin van het woord.