Nordwin redt de pompoenen, kom naar de Groene Markt!

HEERENVEEN: Honderdvijfentwintigduizend biologische pompoenen zijn in Onstwedde in de zomer van 2017 door een hagelbui getransformeerd in pukkelpompoenen. De pukkels aan de buitenkant doen niet af aan de kwaliteit van de binnenkant, toch kunnen de pompoenen niet meer via de reguliere kanalen worden verkocht. Tijdens de Groene Markt van Nordwin College laten wij zien dat het ook anders kan.

‘Voeding & Gezondheid’

Agatha Koopmans en Rienk Boscha, beide docenten ‘Voeding & Gezondheid’ bij Nordwin College Heerenveen vernamen via sociale media dat ‘de Streekboer’ en Poeiez supermarkten hiervoor in actie zijn gekomen.

Duurzame school

Net als de familie Luring en ‘de Streekboer’ staat Nordwin College als groene school en als Eco-school voor duurzaamheid. Genoeg reden dus om samen met onze leerlingen met de pompoenen in de weer te gaan en er een mooi product van te maken. Leerlingen ‘Voeding & Gezondheid’ van Nordwin College Heerenveen verwerken een deel van de Pukkelpompoenen tot heerlijke gerechten, er worden hartige taartjes, soep, jam en nog veel meer van gemaakt.

Seeds for Food

De pitten uit de gebruikte pompoenen worden schoongemaakt, gedroogd en beschikbaar gesteld aan ‘Zaden voor Voedsel’. ‘Seeds for Food’ is een organisatie met een wereldwijd netwerk van vrijwilligers die zaden van consumptiegewassen inzamelen en uitdelen aan mensen die geen toegang hebben tot reguliere bronnen.

De Groene Markt

Op 18 oktober organiseerd Nordwin College Heerenveen een Groene Markt (13.00-16.00u) waar niet alleen de gemaakte pompoenproducten worden verkocht. Andere stands worden bemand door o.a.: het Eco-team, Bijenhouder Zwart, Kaasboerderij Johanna Hoeve, ‘Seeds for Food’ en Camping Gele Bos (ijs). Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de bezoekers, zoals schminken, skelterrace, behendigheidsrace, schilderen en de bekende kleine huisdierenkeuring.