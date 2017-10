Voorleesactie op CBS De Adelaar op de Dag van de Duurzaamheid

WOLVEGA: 10 oktober 2017 was het weer de Dag van de Duurzaamheid. CBS De Adelaar heeft meegedaan aan de Voorleesactie (initiatief van URGENDA) om in gesprek te gaan met leerlingen over natuur, milieu en duurzaamheid.

Speciaal voor de negende editie van de Voorleesactie is een nieuw boek verschenen over het thema voedsel. De verhalenbundel ‘De wereld van Voedsel’ is geschikt voor groep 1 t/m 8. Er zijn verhalen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Wat staat er in het boek? Elke dag eten we van alles. Waar komt dat voedsel vandaan? Zijn spruitjes echt zo vies? Hoeveel kilo eten gooien we dagelijks weg? Wat is gezond? En wat is duurzaam? De centrale vraag dit jaar is: Hoe kunnen we in Nederland gezond, lekker én duurzaam eten? Een prachtig boek dat de scholen die hebben meegedaan aan de voorleesactie gratis mochten ontvangen.

Op De Adelaar is door Frank van der Werf voorgelezen aan alle kinderen en is met de kinderen gesproken over het thema duurzaamheid: Wat is duurzaamheid en hoe kunnen wij met elkaar zorgen voor een beter milieu. Een gezellig en leerzaam uurtje.