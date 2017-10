Zinderende finale aan slot van tennisstrijd Boarnsterhim 2017

Grou –Een zinderende finale kende de strijd om het kampioenschap van het Boarnsterhimtennistoernooi 2017. Joop Andringa en Sijmen Bergsma (beiden van Reduzum) hadden hun handel meer dan vol aan hun opponenten uit Aldeboarn. Bart de Vreese en Roelof Jelsma pakten uiteindelijk de titel, maar de winst was nipt (7-5, 4-6 en een supertiebreak met 11-9).

Met zijn zwiepende slagen vanuit het achterveld wist De Vreese de taai spelende Andringa en Bergsma in het defensief te dringen. De beide Redústers stonden op een gegeven moment tegen de hekken om de smashes te keren. En dat lukte wonderwel. Met een 4-0-voorsprong in de tweede set leken de Boarnsters vrij gemakkelijk aan het langste eind te trekken, maar dat was schijn. De Redústers werkten daarna ook nog een voorsprong van 9-3 in de supertiebreak weg. Met 9-9 was de spanning op en rond de baan te snijden. Twee slagen later waren de felicitaties voor Aldeboarn.

Heel anders ging het in de finale in de damesdubbel A. Hilde Spithost en Karen Voetberg (beiden uit Wirdum) gingen ‘met knikkende knietjes’ de baan op, maar wisten het in de eerste set nog redelijk spannend te houden. Daarna moesten ze in Wieke Huisman en Doutzen Oosterhof toch echt hun meerdere erkennen (6-3, 6-1).

In het gemengd dubbel A eindigden Jeljer Zijlstra (Reduzum) en Bintine Tjama (Wijtgaard) op de eerste plaats. Het prima spelende duo onttroonde ,,het koppel dat altijd won’’, Colette Govaars en Alex de Haan (Akkrum). Daarvoor was wel een tie-break nodig. Op de kletsnatte banen wonnen de Akkrumers de eerste set, maar ze zakten in de tweede set en tie-break diep weg en wisten zich in de tie-break nog van 3-9 naar 7-9 te wurmen, maar toen was het ook gebeurd (6-4, 2-6, 7-10).

Lieuwe Koldijk en Rob Luijder (Raerd) deden het heel goed in de herendubbel B. Met 6-3 en 6-1 verwezen ze Ton Bouwkamp en Piet Helfrich (Goutum) overtuigend naar een tweede plaats. ,,Eigenlijk kunnen jullie ook wel in de A-klasse meedoen’’, zei toernooiplanner Renze Wolters na afloop tegen de beide Raerders.

Douwina Lubbink en Thea Lubbink (Goutum) hadden in hun finale nog even moeite met Sikke Oppedijk en Emy de Vries (Grou). Met 1-6, 7-6 en 2-10 haalden ze desondanks de buit binnen; elk een fraaie handdoek met geborduurd opschrift: “Boarnsterhim 2017”, zoals er voor alle winnaars en tweedeprijswinnaars eentje was. Voor het eerst speelden ze in een gecombineerde klasse voor damesdubbel en gemengd dubbel B. Reden was het tanende aantal deelnemers in beide categorieën.

Terwijl in 2016 nog 45 koppels aan de Boarnsterhimtenniskampioenschappen meededen, waren er dit jaar 35. Een belangrijke concurrent zijn de najaarscompetitie van KNLTB en ook interne competities van de aangesloten clubs uit de voormalige gemeente Boarnsterhim. Reden voor de organiserende commissie om te bekijken of het kampioenschap in 2018 ook eind juni/begin juli kan worden gehouden.

De uitslagen

Heren dubbel A:

Roelof Jelsma/Bart de Vreese (Aldeboarn) Joop Andringa/Sijmen Bergsma (Reduzum) Durk Kooistra/ Johan van der Sluis (Akkrum) Koos Bolwijn/Wim Frankena (Raerd)

Herendubbel B

Lieuwe Koldijk/Rob Luijder (Raerd) Ton Bouwkamp/Piet Helfrich (Goutum) Wietse Jorna/Jelle Stienstra Henk Fokkema/Erik van der Krieke (Aldeboarn)

Gemengd dubbel A

Jeljer Zijlstra (Reduzum), Bintine Tjama (Wijtgaard) Alex J de Haan/Colette Govaars (Akkrum) Berend Tuinstra/Nynke Tuinstra (Grou) Wim Frankena/Gretha Frankena (Raerd)

Dames dubbel A:

Wieke Huisman (Aldeboarn)/Doutzen Oosterhof (Akkrum) Hilde Spithost/Karen Voetberg (Wirdum) Patricia de Boer/Hilly Tjalma (Reduzum) Aaltjse Dijkstra/Jannie Dorenbosch (Grou)

Dames dubbel en Gemengd dubbel B

Douwina Bouwkamp/Thea Lublink (Goutum) Sikke Oppedijk/Emy de Vries (Grou) Roelof de Boer/Sjoukje Kalsbeek (Aldeboarn) Carola Bos/Diny Kalsbeek (Aldeboarn)

Foto’s: Noordoost.nl/Alex J. de Haan