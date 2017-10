Liège Bulldogs volgende tegenstander voor UNIS Flyers

Zaterdagavond staat in Luik (België) het tweede BeNe-league duel gepland voor UNIS Flyers. Liège Bulldogs, getraind door ex-Flyer Paul Vincent, is dan de tegenstander. Beide teams kwamen elkaar afgelopen seizoen nog tegen in de halve finale van de play-offs.

De afgelopen jaren is Luik in staat geweest om als team door te groeien. Ook deze zomer is de ploeg nagenoeg bij elkaar gebleven met een enkele versterking. Na afgelopen weekend Herentals te hebben ontmoet, komt UNIS Flyers dit weekend opnieuw een tegenstander van formaat tegen. “Het is één van de topteams in de competitie”, geeft hoofdcoach Mike Nason aan. “Het is een ploeg met veel snelheid en zijn fysiek sterk. Vanaf het begin van de wedstrijd zullen ze onze verdediging onder druk zetten.”

Voor UNIS Flyers is het duel tegen Luik de enige wedstrijd die dit weekend gepland staat. Hierdoor kon de ploeg zich volledig focussen op deze wedstrijd. Bovendien keerde het vaste trainingsritme bij de ploeg terug deze week. “IJshockeyers zijn gewoontedieren, dus het is erg belangrijk dat we een vast ritme hebben. Gelukkig konden we dat deze week weer oppakken. Het is voor ons zaak om zaterdag 60 minuten te blijven ijshockeyen en onze kansen af te maken. Als we één keer voorstaan in de wedstrijd, moeten we ervoor zorgen we teams niet terug laten komen in de wedstrijd. Daarom is het extra belangrijk dat we compact blijven spelen en ons houden de strategie”, kijkt Nason vooruit.