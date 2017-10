Nieuw de “Foar elkoar sjop” in Heerenveen

HEERENVEEN: Op 17 oktober, wereldarmoededag opent in Heerenveen de “Foar elkoar sjop”.

De Foar elkoar sjop is een weggeefwinkel voor mensen die dit nodig hebben, mensen die een laag besteedbaar inkomen hebben kun een aanvraag doen en na goedkeuring/screening en pasje ontvangen waarmee gratis kleding keukenmaterialen, serviesgoed meubels etc. kan worden uitgezocht. St. In Moaie Dei is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor hen die het nodig hebben zit dit naar jaren van actief zijn dit als een bekroning van haar werkzaamheden.

Voorlopig zal dit 1 maal per maand zijn en na drie maanden gaat de stichting dit evalueren en indien gewenst, mogelijk uitgebreid.

Om 13.00 uur zal de opening plaats vinden op de tijdelijke locatie Crackstraat 7 te heerenveen, door gemeenteraadslid, en fractievoorzitter voor de FNP Hearrenfean, Ate Eijer. Na de opening gaat de Foar elkoar sjop om 14.00 uur open voor de clienten.