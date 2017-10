Zaterdag Open Dag Thialf Heerenveen

HEERENVEEN: Tijdens de Thialf Open Dag kunt u kennis maken met verschillende activiteiten. Er worden ook diverse demonstraties gegeven van o.a. shorttrack- en langebaanschaatsen maar ook van kunstrijden, curling en schoonrijden.

Daarnaast kunt u ook de tijd nemen om zelf rondjes te schaatsen op onze 400m baan. Er staan professionele trainers klaar om clinics te verzorgen. Voor de jongere bezoekers is er ook genoeg te doen in de vorm van entertainment. De entree en deelname aan ALLE activiteiten is helemaal gratis!

Kom jij ons bezoeken tijdens deze unieke feestelijke opening van het schaatsseizoen? Tijd: 13.30 uur tm 16.00 uur Toegang: Gratis