MOLKWERUM: Zaterdagmorgen werden de hulpdiensten opgeroepen. Er is een ontploffing geweest in een vakantiehuisje. Hierbij raakte een persoon gewond.

In het vakantiehuisje is vermoedelijk een gaskachel ontploft. De oorzaak is daarvan nog onduidelijk. Medewerkers van de hulpdienst hebben medische hulp verleend.