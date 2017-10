Topdrukte bij het laatste rondje in Joure

De activiteiten begonnen rond 14.00 uur. Het publiek stond ver daarvoor al in de rij. Ook was er een mogelijkheid om met een helikopter de werkzaamheden van bovenaf te bekijken.

Er waren optredens van Shantykoor Warringers, De REvu op het podium, kinderprogramma van Ronald Mc Dobals, uitzwaarpaarde van Con spirito, Shantykoor Old Swallows en Plus Us.



Rond 17.00 uur was er een interviews met bestuurders. (directeur Rijkswaterstaat Mieke Attema, gedeputeerde Sietske Poepjes (provincie Fryslân) en wethouder Durk Durksz (gemeente De Fryske Marren).Alle drie bestuurders reden daarna nog in een voertuig een rondje rotonde Joure. Zaterdagavond is er om 21.00 uur een vuurwerkshow.

©Foto en video Flitsnieuws.nl