Ziekenhuis Tjongerschans ontvangt wederom keurmerk seniorvriendelijk Ziekenhuis

HEERENVEEN: Vanaf woensdag 11 oktober, mag ziekenhuis Tjongerschans zich wederom seniorvriendelijk noemen.

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en wordt elke twee jaar uitgereikt.

Ouderenzorg is één van de speerpunten van Tjongerschans. “Op alle afdelingen wordt de zorg goed afgestemd op de behoefte van de oudere patiënt. “ Aldus Grietje van Buiten, sectormanager beschouwende vakken. “Ook beschikt Tjongerschans over een goed uitgeruste polikliniek geriatrie en een geriatrische verpleegafdeling. Door uitgebreide samenwerking met onder andere huisartsenpraktijken, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties in de regio wordt de zorg voor de oudere patiënt in gezamenlijkheid vormgegeven.”

In 2017 heeft de cliëntenraad van ziekenhuis Tjongerschans een belangrijkere rol gekregen in de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid. Aan de cliëntenraad werd onder andere gevraagd om een rondgang te maken door het ziekenhuis ter beoordeling van de gastvrijheid en de omgevingskenmerken en in samenwerking met het ziekenhuis een panelbijeenkomst voor kwetsbare ouderen te organiseren. Daarnaast hebben twee cliëntenraadsleden, met ervaring als oudere patiënt in het ziekenhuis, deelgenomen aan de beoordeling van de volledige uitvraag.

Over het keurmerk

Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. Zoals op beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.