“De Kameleonrace” nieuw voorlichtingsspel brandweer Fryslân

WOLVEGA: Afgelopen zaterdag was er een primeur tijdens de Veiligheidsmarkt in Wolvega. Brandweer Fryslân stond daar met een Brandveiligleven container (een “oude” COPI haakarmbak). Brandweer Fryslân zet hier een compleet nieuw eigentijds voorlichtingsmiddel in.

Spelenderwijs worden kinderen maar ook volwassenen geattendeerd op brandveilig leven. Het voorlichtingsspel heeft de naam De Kameleonrace meegekregen. Het welbekende duo Hielke en Sietse beleven veel met hun boot De Kameleon. De vader van Hielke en Sietse is naast smid, ook commandant van de brandweer.

Tijdens het spel is er brand uitgebroken in een boerderij. Door uitdagende vragen kan een antwoord worden gegeven. Vragen die zoal aan de orde komen zijn: vlam in de pan, de rookmelders, CO, schoorsteenbranden en het hebben van een vluchtplan. Het goede antwoord brengt De Kameleon dichter bij de brandende boerderij om hulp te bieden.

Aan zijkant van de container is ruimte gelaten voor materiaal van team brand-technisch onderzoek, zoals: stekkerdozen die brand hebben veroorzaakt, filters uit een wasdroger of een elektrische deken die brand heeft veroorzaakt.

©Foto Flitsnieuws.nl