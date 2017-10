Regerend kampioen UNIS Flyers is te sterk voor Bulldogs

Mike Nason kon opgelucht ademhalen. Zijn team was het tikkie van het verlies tegen Herentals goed te boven gekomen. ,,De jongens zijn allemaal te trots om te verliezen, laat staan twee keer achter elkaar. Dat was tegen Luik heel duidelijk te zien’’, oordeelde de coach van UNIS Flyers.

Na de eerste periode stond er nog een gelijke stand op het scorebord. Yoren de Smet zette het team van ex-Flyers speler Paul Vincent in powerplay nog wel op voorsprong (17e minuut), maar in de laatste minuut van de eerste periode wist Marco Postma ook in overtal de verdiende gelijkmaker te scoren.

,,We domineerden het duel, dat het na de eerste periode 1-1 stond was niet volgens de verhoudingen’’, vond Nason, die blij was dat de afgelopen week weer volgens het normale stramien in Thialf getraind kon worden. ,,De week ervoor was het belabberd met twee keer vroeg in de ochtend op het ijs in Leeuwarden trainen.’’

Hij refereerde aan de gewoontedieren die ijshockeyers doorgaans zijn en het verbaasde hem niet dat zijn ploeg zaterdagavond in Luik weer ouderwets op dreef was. Dat resulteerde in 38 uitstekende minuten ijshockey in de tweede en derde periode.

Lars den Edel, Ronald Wurm en weer Marco Postma beslisten in het tweede part het duel door hun ploeg naar 4-1 te schieten. Adam Bezak leek UNIS Flyers aan een meer dan verdiende ruime 6-1 overwinning te helpen, maar in de slotfase zag doelman Jeff Honebeeke (terug van huwelijksreis) de puck nog tweemaal in zijn goaltje verdwijnen. Nason: ,,Zonde voor Jeff, ik weet even niet wat de jongens voor hem aan het doen waren.’’

Het was een hele kleine smet op verder een prima wedstrijd, vond de trainer van UNIS Flyers. ,,Het was een teamprestatie. Vorig jaar was heel succesvol, maar de nederlaag tegen Herentals maakte het team er weer even bewust van dat die successen voortgekomen waren uit heel hard werken. Dat hebben ze nu weer goed opgepakt.’’

Vrijdag en zaterdag spelen de Heerenveners verder in de bekercompetitie. Nijmegen ontvangt UNIS Flyers vrijdag, zaterdag komt Geleen naar Thialf. Nason: ,,Twee overwinningen zorgt er voor dat we zeker zijn van de eerste plek in onze poule. Dus dat wordt de uitdaging voor dit weekeinde.’

