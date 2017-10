61e editie Dr. Verdeniuswandeltocht in herfstkleuren met veel paddenstoelen.

NOORDWOLDE: Afgelopen zaterdag organiseerde W.S.V de blaren/norteptrappers voor de 61e keer de Dr. Verdeniuswandeltocht met start en finish in sporthal de Duker in Noordwolde met totaal 275 deelnemers met pauze in Wapserveen en Vledder.

Er kon worden gestart in de afstanden van 5,10,25, en 40 kilometer de route ging door de Spokedam de bossen van Noordwolde-Zuid richting Frederiksoord, de lange afstanden naar Wapserveen en daarna door de bossen Vledder en Vledderveen waar ook de 10 en 25 kilometer er bij kwamen terug door het centrum van Noordwolde naar de finish in sporthal de Duker.

Rond 13.30 uur arriveerde er een touringcar met 59 deelnemers met begeleiding van zorg en ondersteuning Vanboeijen uit Assen daarvoor was speciaal een 5 kilometer route uitgezet over verharde paden en wegen.

Doordat de route door bossen een bospaden liep konden de deelnemers genieten van de herfstkleuren en kwamen daar door ook veel paddenstoelen tegen, en die waren naar afloop dan ook vol lof over deze prachtige uitgezette route.

Volgende tocht staat geplant op 24 februari 2018 Witte Wieven wandeltocht van 5 en 10 Km zal in donker worden gelopen op een sfeer volle verlichte route, wordt georganiseerd in samen werking met café restaurant de Duker.