Blonde Aquitaine koeien op de foto!

NIEUWEHORNE: Zaterdagmorgen reed onze fotograaf door de Tjongervallei. Even daarvoor had hij al een aantal vleeskoeien waargenomen. Ja en als fotograaf heb je dan al een mooi “plaatje” in gedachten. De koeien grazen op een groot natuurterrein aan de Tjongervallei. De totale oppervlakte is 40 hectare.

Het plaatje werd helemaal compleet toen daar ook eigenaar Wilbert Majoor liep. Wilbert was de kudde aan het voeren en getrouw liepen de koeien achter hem aan. Omdat er in het landschap een verhoging van grond (dijk) zat kon er een perfect “plaatje” worden geschoten. De koeien stonden allemaal mooi bij elkaar, een pracht beeld !

Wilbert komt dagelijks bij zijn o.a. Blonde Aquitaine koeien langs om hen te verzorgen en te kijken hoe het met de dieren gaat. Nog twee weken grazen de dieren aan de Tjongervallei en dan verhuizen ze naar de stal. Lekker warm en droog voor de winterperiode.

